Премьер Венгрии заявил, что не видит возможности для приема Украины в ЕС

Виктор Орбан отметил, что "принимать страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентным шагом"

БУДАПЕШТ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может представить себе, чтобы парламент его страны одобрил прием Украины в Евросоюз. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth , он заявил, что, во-первых, Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, а во-вторых, даже ее размеры и численность населения сейчас неизвестны.

Глава правительства отметил, что ему понятно желание Киева присоединиться к ЕС. "Но принимать [в это объединение] страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентным шагом", - указал Орбан, добавив, что сейчас даже размеры украинской территории определить невозможно.

В связи с этим он сообщил, что не уверен, сможет ли Венгрия одобрить начало диалога между Брюсселем и Киевом по вопросу о вступлении Украины в ЕС. "Думаю, что нам придется отвечать на очень длинные и сложные вопросы, прежде чем мы сможем принять какое-либо решение о начале переговоров", - подчеркнул премьер.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к ЕС до тех пор, пока власти этой страны не восстановят права венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности его право на использование родного языка.