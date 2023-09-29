Молдавия присоединилась к механизму гражданской обороны ЕС

Механизм координирует помощь при природных и техногенных катастрофах

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавия и Евросоюз подписали соглашение о присоединении Кишинева к механизму гражданской обороны ЕС, который координирует помощь при природных и техногенных катастрофах. Церемония подписания прошла в молдавской столице с участием министра внутренних дел Молдавии Адриана Ефроса и еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

"Сегодня важный день для Молдавии и Евросоюза. Подписание соглашения о присоединении Молдавии к механизму гражданской обороны ЕС принесет выгоды нам всем: Молдавия станет полноправным членом механизма, и ЕС станет сильнее благодаря вкладу Молдавии", - заявил журналистам Ленарчич после подписания документа.

"Молдавия уже получала поддержку по линии механизма гражданской обороны в прошлом", - заявил Ленарчич, отметив, что помощь направлялась для поддержки украинских беженцев, которые хлынули в эту страну с начала конфликта на Украине. По его словам, "20 стран ЕС оказали помощь Молдавии, в частности, все больницы этой страны снабжены автономным электропитанием, генераторы для чего поставили страны ЕС".

"Отныне Молдавия сможет сидеть со странами ЕС за одним столом при обсуждении вопросов гражданской обороны и сможет получать помощь, координацию и финансирование, когда Молдавия решит оказать поддержку другим странам, как, например, это было, когда она оказывала помощь Турции после землетрясения или Украине после уничтожения дамбы Каховской ГЭС", - сказал Ленарчич.

Механизм гражданской обороны ЕС был создан в 2001 году, сейчас в него входят 27 стран Евросоюза и 10 не входящих в ЕС стран, включая Молдавию. Эта подчиненная Еврокомиссии структура обеспечивает координацию действий между странами-участницами при оказании помощи странам - членам данного механизма или третьим государствам для преодоления последствий природных и техногенных катастроф. В рамках механизма суммируются потребности пострадавшей страны, а затем распределяются возможности предоставления помощи (техники, гуманитарной помощи, спасателей, медиков, кинологов, психологов и других специалистов) между странами ЕС, чтобы избежать возможного дублирования и закрыть наиболее приоритетные потребности. Страны - члены механизма обычно выделяют технику и спасателей, а Еврокомиссия через этот механизм покрывает до 75% расходов на их переброску в зону бедствия и другие логистические расходы.