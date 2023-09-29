Военным Карабаха разрешат продолжить службу в рядах ВС Армении

По словам министра обороны республики Армана Саркисяна, они являются "нашими соотечественниками и их опыт, военные знания послужат Армении"

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Военные из расформированной армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) могут вступить в ряды Вооруженных сил Армении. Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны Арман Саркисян.

"Мы очень хотим, чтобы военнослужащие армии обороны [НКР] продолжили службу по линии Минобороны Армении, поскольку они являются нашими соотечественниками и их опыт, военные знания послужат ВС Армении", - отметил он.

28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян для определения их юридического статуса. По информации правительства Армении, в страну с 24 сентября прибыли более 84 тыс. жителей непризнанной республики. При этом население Нагорного Карабаха составляет около 120 тыс. человек.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". РФ призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".