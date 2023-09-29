В Китае считают, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Как отметил спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Юэ Сяоюн, в международном сообществе обсуждаются права человека, а также инклюзивность правительства в республике

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Афганистан должен проводить независимую внутреннюю политику, соответствующую его национальным условиям. Об этом заявил специальный представитель МИД КНР по Афганистану Юэ Сяоюн на заседании московского формата консультаций по Афганистану.

"Я считаю, что ключом к миру, стабильности и восстановлению Афганистана является конструктивное международное региональное трудовое сотрудничество без иностранного вмешательства во внутренние дела. Это главное", - сказал он.

Китайский дипломат отметил, что в международном сообществе обсуждаются права человека, в частности женщин, а также инклюзивность правительства в Афганистане. "Когда мы говорим обо всех этих проблемах, главным является то, что ничто не должно быть оправданием для вмешательства во внутренние дела суверенной и независимой страны. Что делать с инклюзивностью и правами человека в конечном счете решает суверенное правительство, само суверенное государство", - добавил он.

Международное сообщество должно обмениваться опытом управления с Кабулом в равноправной и уважительной манере и поддерживать Афганистан в выборе пути модернизации, соответствующего его национальным условиям, добавил Юэ Сяоюн.

Весной 2021 года радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Последнее, четвертое заседание прошло в ноябре 2022 года в Москве без участия талибов.