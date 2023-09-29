29 сентября, 09:50
Сотрудничество в рамках СНГ

В Ереване сообщили, что министр обороны не участвует в заседании глав МО СНГ

Встреча проходит в Туле

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян не принимает участия в заседании Совета глав Минобороны стран - участниц СНГ, которое проходит в Туле. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь военного ведомства республики Арам Торосян.

"Министр обороны Сурен Папикян не отправился Тулу и не участвует в заседании Совета министров обороны стран СНГ", - отметил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Тулу прибыли делегации военных ведомств стран СНГ. ТАСС не располагает информацией от Минобороны Армении о том, на каком уровне представлена делегация страны. На заседании совета планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также обменяться мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире. 

Теги:
АрменияРоссияСотрудничество в рамках СНГ
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