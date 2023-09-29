29 сентября, 09:49

Глава ПАРЛАСЕН заявил, что страны Латинской Америки против попыток ЕС осудить Россию

Как отметил Амадо Серрудо Асеведо, Латинская Америка "четко дала понять, что не допустит никаких осуждений в тех объединениях, где участвуют страны континента"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудо Асеведо на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве в рамках международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" заявил, что государства Латинской Америки намерены препятствовать попыткам стран Европейского союза (ЕС) осудить Россию в контексте украинского кризиса.

"ПАРЛАСЕН недавно стал наблюдателем в Евролате (Евро-Латиноамериканская парламентская ассамблея). Мы хотим использовать эту возможность для того, чтобы предупредить и препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине", - приводит слова Асеведы пресс-служба Госдумы.

Латинская Америка, по мнению главы ПАРЛАСЕН, "четко дала понять, что не допустит никаких осуждений в тех объединениях, где участвуют страны континента", в том числе в Евролате.

Володин в свою очередь поблагодарил Центральноамериканский парламент за его позицию. "Хочется сказать в вашем лице слова благодарности всем, кто понимает, насколько непростая ситуация, и делает со своей стороны все зависящее для того, чтобы поддержать построение справедливого миропорядка", - сказал спикер Госдумы.

Володин добавил, что Россия ценит принципиальную позицию Латинской Америки в поддержку России во всех международных организациях. 

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