Новый посол ЕС в Киеве заявила, что будет следить за распределением помощи от союзников

Катарина Матернова добавила, что еще одним направлением ее работы станет помощь Украине в реформах, которые страна должна провести для интеграции в Евросоюз

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новая глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова назвала одной из своих приоритетных задач на этой должности контроль за распределением военной помощи союзников.

"Начиная свою миссию, я бы хотела поделиться с вами своими приоритетами. Я буду контролировать, чтобы помощь ЕС для военных нужд Украины распределялась должным образом", - сказала она в видеообращении, размещенном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter). Матернова добавила, что еще одним направлением ее работы станет помощь Украине в реформах, которые страна должна провести для интеграции в ЕС.

Тема контроля выделяемой Киеву помощи поднимается представителями западных стран не в первый раз. Ранее приезжавший на Украину американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Вашингтон следит, как расходуется "каждый доллар и каждая единица оружия".

Союзники также активизировали требования к Украине о проведении реформ. На этой неделе стало известно, что Вашингтон направил Киеву письмо со списком "приоритетных рекомендованных" мер. На Украине этот документ вызвал неоднозначную реакцию. Многие политики признали, что западные партнеры стали больше увязывать помощь стране с реализацией реформ, а депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это подходом "деньги в обмен на реформы". При этом в Киеве отмечают, что не смогут обойтись без финансовой и военной помощи Запада. Однако часть аналитиков полагают, что власти попробуют игнорировать или имитировать выполнение большинства рекомендаций, рассчитывая, что Запад не решится на резкие "дисциплинарные меры".

В свою очередь украинский политик бывший лидер запрещенной сейчас в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отмечает, что выполнение "рекомендаций" Запада фактически приведет к демонтажу остатков украинского суверенитета и государственности.

Представительница Словакии Катарина Матернова была назначена послом ЕС на Украине в апреле этого года, а 27 сентября вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому верительные грамоты. Ранее она занимала пост заместителя главы генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения (DG NEAR) и руководила группой поддержки Украины. Группа была создана при Еврокомиссии для реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.