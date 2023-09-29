Посол Белоруссии заявил, что авиарейс Минск - Владивосток является политическим вопросом

Дмитрий Крутой отметил, что "эта тема абсолютна достойна уровня президентов" двух стран

МОГИЛЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Запуск прямого авиарейса по маршруту Минск - Владивосток является политически важным вопросом, ради решения которого следует принять нестандартные действия. Об этом после состоявшегося в Могилеве заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России заявил сопредседатель группы, белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

"Рейс, очевидно, имеет политическое значение в рамках единого Отечества - от Бреста до Владивостока. Если бы получилось его запустить <…>, эта тема абсолютна достойна уровня президентов [Белоруссии и России]", - сказал Крутой.

Он отметил, что в рамках группы высокого уровня союзного Совмина будет определена финансово-экономическая модель реализации такого рейса. "Потому что понятно, что федеральные субсидии Российской Федерации [авиаперевозчикам] действуют только на территории России и не могут распространяться на Беларусь. Но, учитывая эксклюзивность такого предложения, его определенную нестандартность <...>, этот вопрос имеет первостепенное значение", - подчеркнул дипломат.

"В рамках подготовки к заседанию союзного Совмина, встречи наших премьер-министров на площадке Союзного государства в декабре, задача нашей группы - подготовить перечень знаковых и значимых вопросов, которые помогут двигать интеграцию в 2024 году", - указал Крутой.

Сопредседатель группы высокого уровня с российской стороны, вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что в вопросе организации беспосадочного рейса из Минска на Дальний Восток "многое упирается в экономику". "Но я надеюсь, что наши транспортники также придут к решению, которое будет удобно и для пассажиров. Здесь будут открываться большие туристические возможности", - сказал он.