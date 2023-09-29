Король Испании начнет 2 октября раунд консультаций по кандидатуре будущего премьера

По итогам встреч Филипп VI может выдвинуть кандидата на пост главы правительства

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI начнет 2 октября консультации с представителями прошедших в парламент партий по кандидатуре будущего главы правительства. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора.

По ее информации, монарх проведет новые консультации с представителями парламентских партий 2 и 3 октября. По итогам встреч король может выдвинуть кандидата на пост главы правительства.

Ранее Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно отклонил кандидатуру лидера консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра. Теперь у представленных в нижней палате политических сил есть два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы.

По итогам выборов второе место заняла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), лидером которой является исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес. И.о. премьера ранее заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой парламента. По итогам выборов ИСРП получила 121 кресло в Конгрессе. О готовности поддержать соцпартию уже заявила левая коалиция "Сумар" с 31 мандатом, а также ряд других политических сил. Для возможного утверждения Санчеса на посту премьера для ИСРП также важны голоса прошедших в национальный парламент каталонских партий, поддерживающих независимость региона.

Среди прочего, они настаивают на амнистии каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума 2017 года, и на обсуждении нового плебисцита о независимости. Санчес ранее неоднократно заявлял, что голосования о выходе Каталонии из состава Испании не будет.