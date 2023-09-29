Сербия не согласна с версией США об инциденте на севере Косова и Метохии

В результате инцидента погиб косовский полицейский и трое сербов

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил несогласие с версией Вашингтона относительно инцидента с перестрелкой, произошедшей в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии, в результате которой погиб косовский полицейский и трое сербов. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

"У меня состоялся долгий и непростой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации в Косово и Метохии. Есть несколько моментов, в которых мы были согласны и несколько - в которых согласия не достигли, - отметил Вучич. - То, в чем мы не достигли согласия, - это природа произошедшего [инцидента] в Косово и Метохии, особенно в связи с так называемым косовским суверенитетом. Я указал на то, что Сербия с этим не согласна".

"Мы согласились, что необходима деэскалация, более заметная роль KFOR (Силы НАТО для Косова - прим. ТАСС), а Сербия их большую роль на территории Косово и Метохии всегда поддержит. Мы бы хотели, чтобы она была исключительной, особенно на севере", - подчеркнул сербский лидер.

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявлял, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Сербский лидер отдельно отмечал, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, а также помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.