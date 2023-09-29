Воронин считает, что Молдавия не может вступить в ЕС без Приднестровья

По мнению бывшего президента республики, страна рискует при этом потерять и Гагаузскую автономию

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавия не может вступить в Европейский союз без Приднестровья, так как рискует при этом потерять и Гагаузскую автономию. Об этом заявил в эфире телеканала ITV бывший президент республики, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

"Скорее Евросоюз распадется, чем Молдова вступит в ЕС. Но даже если вступит по геополитическому фактору, то Молдова должна войти только с Приднестровьем. В противном случае мы останемся и без Приднестровья, и без Гагаузии", - сказал Воронин, комментируя заявление нынешнего президента республики Майи Санду, согласно которому Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья, а приднестровский конфликт можно будет урегулировать после этого.

В прошлом году Молдавия вместе с Грузией и Украиной получили статус кандидата на вступление в ЕС. Кишинев взял на себя ряд обязательств по приведению местного законодательства в соответствие с европейскими стандартами, обязался согласовывать внешнюю политику, а Санду заявила, что вступление в ЕС может произойти уже в 2030 году.

Со своей стороны, власти непризнанного Приднестровья обвиняют Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Они не проводятся уже несколько лет. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.