Асад заявил, что Сирия использует китайский опыт в послевоенном восстановлении

Сирийский лидер также подчеркнул, что "поддержка КНР очень важна для Сирии, подвергающейся сейчас жестокой и опасной экономической блокаде со стороны Запада"

БЕЙРУТ, 29 сентября. /ТАСС/. Народы развивающихся государств относятся с большим уважением к Китаю, играющему ключевую роль в формировании многополярного порядка, который восстановит баланс и стабильность в мире. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу CCTV, текст которого разместила в Telegram-канале канцелярия главы арабской республики.

"Политика Китая дает надежду на возрождение Сирии и других стран третьего мира, на их освобождение от неоколониализма и долларовой зависимости, - сказал он. - Мы используем китайский опыт при восстановлении экономики и промышленных предприятий".

Как подчеркнул Асад, "поддержка КНР очень важна для Сирии, подвергающейся сейчас жестокой и опасной экономической блокаде со стороны Запада, целью которой является уморить голодом сирийский народ". "Установление отношений стратегического партнерства между Дамаском и Пекином выльется в ближайшее время в конкретные проекты, которые будут способствовать послевоенной реконструкции", - указал он.

22 сентября в Ханчжоу состоялись переговоры президента Сирии с председателем КНР Си Цзиньпином. По их итогам лидеры двух стран объявили об установлении отношений стратегического партнерства. После встречи состоялось подписание документов о двустороннем сотрудничестве, в частности, о совместном развитии инициативы "Один пояс - один путь".

23 сентября Асад вместе с супругой Асмой принял участие в церемонии открытия XIX Летних Азиатских игр в Ханчжоу. 25 сентября в Пекине сирийский лидер встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания Чжао Лэцзи.

Дамаск присоединился в январе 2022 года к китайской инициативе "Один пояс - один путь" по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры. По словам советника сирийского лидера Луны аш-Шибль, Китай "не стремится к получению военных баз, его цель содействовать прогрессу и процветанию".