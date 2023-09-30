Помощник Байдена выразил обеспокоенность развертыванием сербских сил у Косова

Джейк Салливан в разговоре с премьером непризнанной республики Альбином Курти также заявил о готовности США взаимодействовать с союзниками, чтобы у дополнительных сил KFOR "имелись надлежащие ресурсы для выполнения миссии"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с премьером непризнанного Косова Альбином Курти выразил обеспокоенность развертыванием войск Сербии и отметил необходимость диалога. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Салливан "выразил соболезнования в связи со смертью сотрудника косовской полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей во время жестоких нападений 24 сентября". "Он также выразил озабоченность относительно развертывания сербских войск вдоль границы с Косовом. Он отметил недавнее решение НАТО по усилению присутствия и активности Сил НАТО для Косова (KFOR), особенно в северной части Косова, и подчеркнул готовность США взаимодействовать с союзниками с тем, чтобы у KFOR имелись надлежащие ресурсы для выполнения миссии", - отмечается в заявлении.

"Кроме того, Салливан и Курти обсудили диалог между Косовом и Сербией при содействии Евросоюза, который, как подчеркнул Салливан, является единственным долгосрочным решением для обеспечения стабильности в Косове", - уточнила пресс-служба Белого дома.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее в пятницу выступил с утверждением, что США "наблюдают значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом", включая "беспрецедентное размещение" артиллерии, танков и пехоты. По его словам, Вашингтон фиксирует "вызывающий тревогу виток нарастания напряженности" в крае.

О ситуации в крае

Ранее Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента KFOR для стабилизации ситуации, которая значительно обострилась после перестрелки, произошедшей в ночь на 24 сентября. Курти впоследствии опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, одного силовика убили, а второй получил ранения. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили троих сербов и тяжело ранили еще двоих.

В обращении к нации вечером 24 сентября президент заявил, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов. Он добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявил, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".