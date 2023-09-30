Кличко-младший объяснил отказ идти на фронт

Брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко считает, что ему необходимо "жить ради Украины"

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Брат мэра Киева Виталия Кличко, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко объяснил отказ вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимостью жить ради Украины. Об этом он заявил в эфире германского телеканала ZDF.

"Нет, я не готов умереть ради страны, я готов жить ради страны", - сказал Кличко-младший. "Это сложнее, чем умереть", - считает он. Кличко признал, что в настоящий момент на Украине "нет уверенности в том, что останешься живым или здоровым". При этом он заявил, что "не только готов" отправиться на фронт, но уже побывал там, чтобы понять, что происходит.

"Не всем следует и не все должны быть на фронте", - пояснил он. "Мы хотим жить ради страны", - повторил Кличко.

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий.

Мобилизация привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами, а также вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.