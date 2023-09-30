МАГАТЭ приняло резолюцию о восстановлении суверенного равенства государств-членов

Она касается представленности стран в руководящих органах агентства

АСТАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Участники 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене приняли инициированную Казахстаном резолюцию "О восстановлении суверенного равенства государств - членов в МАГАТЭ". Она касается представленности стран в руководящих органах агентства, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подавляющим большинством голосов принята казахстанская резолюция "О восстановлении суверенного равенства государств - членов в МАГАТЭ". Резолюция была презентована первым заместителем министра иностранных дел Казахстана Кайратом Умаровым и поддержана 99 государствами-членами и 56 соавторами, представляющими все географические зоны МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что принятие резолюции стало первым практическим шагом по реанимированию давней проблемы равной представленности государств-членов в региональных группах, главных директивных органах, а также в соответствующих консультативных процессах агентства.

"Инициированная Казахстаном резолюция создает основу для обеспечения более справедливых и демократических подходов в отношении участия государств-членов в деятельности МАГАТЭ. В рамках усилий Казахстана по восстановлению суверенного равенства в агентстве, впервые за историю существования МАГАТЭ Казахстаном был кодифицирован список 17 стран, не входящих в региональные группы", - пояснили в пресс-службе.

Этот список был закреплен официальным документом агентства 10 августа 2023 года и включен в резолюцию Генконференции как основа для выстраивания дальнейшей работы в рамках создаваемой "Группы друзей" под председательством Словении. Генеральная конференция МАГАТЭ в резолюции также призывает государства-члены к скорейшей ратификации поправки к статье 6 устава агентства, предусматривающей расширение состава участников Совета управляющих и принятие списка членов по географическим зонам. Казахстан ратифицировал эту поправку в 2019 году.