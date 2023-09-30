Брюссель и Кишинев подписали соглашение о статусе миссии ЕС в Молдавии

Ее основной задачей станет борьба с вмешательством извне и подготовка к вступлению в сообщество

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Молдавия подписали документ о статусе европейской миссии в республике, основной задачей которой станет борьба с вмешательством извне и подготовка к вступлению в сообщество. Документ скрепили своими подписями в Кишиневе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр внутренних дел страны Адриан Ефрос, церемонию транслировала внешнеполитическая служба союза.

"ЕС привержен поддержке устойчивости Молдавии к гибридным угрозам и вмешательству извне, особенно со стороны России. Я подписал сегодня с министром Ефросом соглашение о статусе нашей новой миссии партнерства с Молдавией, которое позволит ей начать работу в полном объеме", - сказал Боррель.

В ходе визита в Кишинев он также встретился с президентом Майей Санду, обсудив поддержку вступления Молдавии в ЕС.