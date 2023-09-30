На Украине не хотят, чтобы иностранцы увидели места отдыха детей из ЛНР в Белоруссии

Согласно заявлению МИД страны, дипведомство призвало представителей иностранного дипломатического корпуса игнорировать приглашение Минска

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. МИД Украины призвал представителей иностранного дипломатического корпуса игнорировать приглашение Минска и воздержаться от посещения мест отдыха и обучения детей из ЛНР в Белоруссии.

"Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

22 сентября МИД Белоруссии выразил готовность в течение ближайших недель организовать для иностранных дипломатов, аккредитованных в республике, посещение мест отдыха детей, прибывших из ЛНР. По информации украинского МИД, посещение детей из Лисичанска и Северодонецка планируется 4 октября. Ранее глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск официально пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша лично посетить страну для изучения ситуации.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Как указывал Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, и никогда не выступали против их воссоединения с семьями.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордеры на арест юридически ничтожны. Комитет по иностранным делам Европарламента также призывал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера МУС на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава республики назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления.