Армянский депутат допустила отключение российских телеканалов в стране

Лусине Бадалян заявила, что в республике давно обсуждают этот вопрос

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Депутат фракции "Гражданское соглашение" в Национальном собрании Армении Лусине Бадалян заявила, что власти обсуждают возможность прекращения вещания в республике российских телеканалов.

"Каким бы ни было решение, соответствующие ведомства сделают по этому поводу заявление", - сказала она в интервью местному информационному порталу Factor.

По ее словам, эта тема в Армении якобы обсуждается уже давно. "Даже на пленарных заседаниях Национального собрания вопрос поднимался, общественность это видела. Каждый раз, когда обсуждается вопрос, связанный с телевидением, всегда поднимается этот вопрос", - рассказала парламентарий. Бадалян утверждает, что материалы российских телеканалов являются "угрозой безопасности государства".

"Я думаю, что они [власти] предпримут какие-то шаги, когда что-то угрожает безопасности государства, то эти шаги необходимо предпринимать, независимо от того, принесут они пользу или нет", - считает депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была и не будет инициатором или причиной их обострения.