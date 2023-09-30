На форуме военной индустрии в Киеве подписали 20 соглашений

Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами, в том числе о производстве беспилотников и боеприпасов. Об этом по итогам форума военной индустрии в Киеве заявили в МИД Украины.

"В рамках форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества - совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих", - говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что к декларации о создании альянса оборонных индустрий по итогам работы форума присоединились 38 компаний из 19 стран.

Мероприятие в действительности прошло 29 сентября, однако лишь в субботу украинские СМИ и официальные источники начали публиковать о нем информацию. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний развернуть производство оружия на Украине. В частности, президент Украины Владимир Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК, но не раскрыл деталей. Как уточнили в МИД Украины, план такого режима будет представлен до конца года.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщал ТАСС, что этот форум призван закамуфлировать поставки западного оружия под украинское производство.