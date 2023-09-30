Вучич заявил, что Сербия не хочет войны и не планирует вводить войска на территорию Косова

Как подчеркнул президент Сербии, Белград не наращивает, а сокращает присутствие сил республики у границ Косова, чтобы снизить риск обострения

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Сербия не хочет новой войны на Балканах и не собирается вводить войска на территорию непризнанного Косова. Об этом в комментарии британской газете Financial Times (FT) заявил президент страны Александар Вучич.

"Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чем была бы цель [эскалации конфликта]? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны", - указал он.

Как пишет FT, Вучич также подчеркнул, что Белград не наращивает, а сокращает присутствие сербских сил у границ Косова, чтобы снизить риск обострения. По его словам, в прошлом году у административной границы между Сербией и Косово находилось 14 тыс. сербских военнослужащих, тогда как сейчас этот показатель составляет 7,5 тыс. и будет уменьшен до 4 тыс.

"То, что Сербия якобы отправляет войска к административной границе - откровенная ложь", - заявил Вучич. "Сербия не получила бы от этого никакой выгоды, так как это подорвало бы ее позиции на проходящих под эгидой ЕС переговорах с Приштиной", - добавил президент.

В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что США "наблюдают значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом", включая "беспрецедентное размещение" артиллерии, танков и пехоты. По его словам, Вашингтон фиксирует "вызывающий тревогу виток нарастания напряженности" в крае.

О ситуации в крае

Ранее Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента Сил НАТО для Косова (KFOR) для стабилизации ситуации, которая значительно обострилась после перестрелки, произошедшей в ночь на 24 сентября. После нее премьер непризнанного Косова Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова провели операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич заявил, что косовские полицейские убили троих сербов и тяжело ранили еще двоих.

В обращении к нации вечером 24 сентября Вучич заявил, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов. Он добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявил, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".