30 сентября, 18:42,
обновлено 30 сентября, 19:05

Конгрессмены США утвердили проект финансирования правительства без помощи Украине

Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Здание Конгресса США
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Теперь инициативу должен одобрить Сенат

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

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Проект поддержали 335 конгрессменов, 91 высказался против. Теперь инициативу должен одобрить Сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют дальнейшее прохождение сенатской версии инициативы о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. После этого лидер демократического большинства в верхней палате законодательного органа Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил журналистам, что не будет проводить процедурное голосование по данной инициативе и дождется версии Палаты представителей.

Приостановка работы правительства США может привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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