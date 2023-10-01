1 октября, 00:32,
обновлено 1 октября, 01:35

Конгресс США утвердил проект финансирования правительства без помощи Украине

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Теперь инициатива отправится американскому лидеру Джо Байдену, который в ближайшие часы подпишет ее

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Конгресс США утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

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Законодатели в верхней палате Конгресса несколько часов обсуждали принятую конгрессменами инициативу. Сенатор Майкл Беннет (демократ, от штата Колорадо) задерживал ее принятие в связи с тем, что в документе отсутствует положение об оказании поддержки Украине. Он требовал от сенатских лидеров взять на себя обязательство, согласно которому в ближайшие дни законодатели должны будут принять отдельный проект помощи Киеву.

Перед голосованием лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявили, что будут добиваться одобрения дополнительного финансирования для Украины. Кроме того, как заявил Беннет журналистам, "после голосования будет [опубликовано совместное] заявление" сенатских лидеров, которое требовал законодатель. 

Теги:
УкраинаСША
© Информационное агентство ТАСС
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