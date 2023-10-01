МИД Республики Корея исключил возможность признания КНДР ядерной державой

В ведомстве отметили, что санкции международного сообщества против Пхеньяна "станут серьезнее"

СЕУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Международное сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Корея.

"Международное сообщество запрещает ядерные и ракетные разработки Северной Кореи и ее провокации. Вне зависимости от действий и утверждений Северной Кореи за ней никогда не будет признано право владеть ядерным оружием, и санкции международного сообщества лишь станут серьезнее", - отмечается в заявлении, которое приводит агентство Yonhap.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая подвергла Совет Безопасности ООН критике за "двойные стандарты". По ее словам, Совет Безопасности ООН создает проблему из реализации "легитимного права КНДР по освоению космоса", развития отношений с другими странами, но игнорирует "военные провокации" США и их заявления о "конце режима".

Как заявила глава министерства, КНДР была вынуждена создать ядерное оружие из-за внешней угрозы, в том числе из-за развертывания аналогичного американского вооружения на юге Корейского полуострова в прошлом. Цой Сон Хи отметила, что появление положения о ядерных силах в конституции страны гарантирует основу для ее процветания и предоставило "мощный юридический инструмент для защиты суверенитета".

Она указала, что попытки принудить КНДР к денуклеаризации со стороны США и других "враждебных сил" будут считаться посягательством на суверенитет и конституционный строй. Цой Сон Хи рекомендовала СБ ООН перестать использовать двойные стандарты, "слепо подчиняясь воле" США.

На этой неделе Верховное народное собрание КНДР приняло поправки к конституции, которые закрепляют статус ядерных сил и политику их ускоренного развития с целью гарантировать право страны на существование.