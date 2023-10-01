В Минске видят в региональном сотрудничестве основу будущих многосторонних отношений

Глава комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Андрей Савиных считает, что мир проходит стадию серьезных трансформаций и выйдет на новый качественный уровень

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Белоруссия выступает за развитие регионального сотрудничества и видит в расширении отношений со странами Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии основу будущего многостороннего взаимодействия. Об этом заявил журналистам глава комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

"Стратегически сегодня решается вопрос, каким будет следующий мир, следующий миропорядок. Это будет мир для избранных или мир для всех? С этой позиции Республика Беларусь и будет предлагать варианты, перспективы, модальности регионального сотрудничества. При этом мы убеждены, что через региональное сотрудничество будет выстраиваться новый алгоритм международных отношений", - отметил он на полях парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Савиных считает, что взаимодействие Союзного государства России и Беларуси с Латинской Америкой, Африкой, Юго-Восточной Азией формирует фундамент будущих многосторонних отношений.

По словам белорусского парламентария, мир проходит стадию серьезных трансформаций и выйдет на новый качественный уровень, новую парадигму развития. "Это неизбежно. Главное - определить, какой будет эта парадигма. Я убежден, что такого рода мероприятия и закладывают основу и логику этой будущей трансформации", - сказал глава комиссии.