Эксперт считает, что Аргентина при вступлении в БРИКС будет строить многополярный мир

Председатель комиссии парламента Mercosur по гражданству и правам Елена Мерседес Коррегидо также выразила благодарность российской стороне "за те вакцины, которые были поставили во время пандемии"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вступление Аргентины в состав БРИКС позволит ей быть вовлеченной в процесс строительства многополярного мира. Об этом заявила председатель комиссии парламента Mercosur по гражданству и правам Елена Мерседес Коррегидо.

"Я также хочу поблагодарить президента [России Владимира] Путина за его поддержку в том, чтобы Аргентина могла войти в БРИКС. Это нас вовлекает в процесс строительства многополярного мира во всех аспектах: в коммерческом и финансовом, и мы таким образом не зависим от гегемонии доллара", - сказала она на круглом столе "Безопасность для всех: позиция парламентов" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

Она также выразила благодарность российской стороне "за те вакцины, которые были поставили во время пандемии".

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Президент ЮАР Сирил Рамапоса на итоговой пресс-конференции объявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 1 января 2024 года.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, действующими членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Совокупная территория входящих в него стран составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн, а суммарный ВВП - $3,4 трлн (2019). Ассоциированными членами являются Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана, Суринам и Боливия. В 2012 году в блок вступила Венесуэла.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.