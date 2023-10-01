ПА ОДКБ осенью планирует принять модельный закон о медико-биологической безопасности

Ответственный секретарь ассамблеи Сергей Поспелов отметил, что в ней работают "над актуальностью и дальнейшим решением правовых вопросов в таких сферах, как искусственный интеллект и его применение в летальном вооружении, отказ от размещения оружия в космическом пространстве"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на сессии осенью рассчитывает принять модельный закон о медико-биологической безопасности. Об этом сообщил ответственный секретарь ассамблеи Сергей Поспелов на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Мы тоже как парламентская ассамблея надеемся уже этой осенью на сессии Парламентской ассамблеи ОДКБ принять модельный закон о медико-биологической безопасности на пространстве ОДКБ", - сказал он, назвав это направление важнейшим и перспективным.

Кроме этого, продолжил Поспелов, в ПА ОДКБ работают "над актуальностью и дальнейшим решением правовых вопросов в таких сферах, как искусственный интеллект и его применение в летальном вооружении, отказ от размещения оружия в космическом пространстве", а также над другими модельными актами на опережение.

По словам Поспелова, ассамблея готова к работе с парламентариями стран Латинской Америки, которые заинтересованы в сближении позиций в вопросах безопасности, а также с региональными межпарламентскими структурами.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.