В Мексике выразили надежду на то, что РФ "не падет под натиском провокаций Запада"

Член Палаты депутатов Конгресса страны Бенджамин Роблес Монтойя отметил, что современное состояние мира очень сложное

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мексика надеется, что Россия не падет под натиском провокаций со стороны коллективного Запада, которые могут привести к катастрофе. Об этом заявил член Палаты депутатов Конгресса Мексики Бенджамин Роблес Монтойя.

"Современное состояние мира очень сложное. Существует риск локальных конфликтов, их эскалации в более крупные конфликты глобального характера, никогда это не стояло так остро с момента Карибского кризиса на Кубе. Не будет преувеличением, с моей точки зрения, сказать, что сама судьба человечества сейчас поставлена на карту. И мы надеемся, что Российская Федерация не падет под натиском провокаций со стороны коллективного Запада, которые могут привести к полному уничтожению мира", - сказал он, выступая на круглом столе "Безопасность для всех: позиция парламентов" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

"Попытки коллективного Запада действовать против России посредством санкций значительно осложнили обмен между странами, но, безусловно, осуществление нашей парламентской встречи международного характера показывает, что нет таких санкций в мире, которые помешают вести разумный диалог в атмосфере уважительного отношения ко всем выражаемым идеям. Мы выражаем солидарность с Российской Федерацией и со всем ее народом", - добавил депутат.

При этом мексиканский политик отметил, что тема безопасности является главной для стран региона. "Безопасность распространяется на очень многие сферы, это продемонстрировал в том числе и конфликт на Украине. Но существуют и другие конфликтные точки - это очаги напряженности в Корее, в Китае, которые также оказывают влияние на безопасность", - указал Монтойя, подчеркнув, что Партия труда Мексики выступает против империалистических действий американского правительства, "которое считает себя главным полицейским в мире".

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.