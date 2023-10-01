НАТО не планирует менять расположение ядерного оружия в Европе

Глава директората альянса по ядерной политике Джессика Кокс заявила, что риски размещения ядерного вооружения в новых странах должны оцениваться на уровне организации

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. НАТО в настоящее время не планирует менять расположение ядерного оружия в странах Европы. Об этом заявила глава директората альянса по ядерной политике Джессика Кокс.

"Я знаю, что об этом много говорят в СМИ, но я думаю, что ядерное оружие, размещенное США в Европе, находится в хорошем месте там, где оно находится сейчас. Нет никаких причин менять его расположение", - заявила Кокс в интервью финской газете Ilta-Sanomat. По ее словам, в ближайшее время изменений местоположения ядерного оружия в Европе "не предвидится".

Кокс подчеркнула, что риски размещения ядерного вооружения в новых странах должны оцениваться на уровне альянса. "Если государство - член альянса хочет принять участие в ядерной миссии, это должно быть официально вынесено на обсуждение в НАТО с точки зрения того, укрепит ли участие этой страны нашу позицию в сфере ядерных вооружений и несет ли это какие-то дополнительные риски", - отметила она.

Глава директората НАТО по ядерной политике также заявила, что альянс обеспокоен возможностью применения ядерного оружия, но в настоящее время не видит к этому предпосылок. "Думать, что ядерное оружие будет применено впервые за 70 лет, - очень опасный сценарий. Мы постоянно обеспокоены этим сценарием. <...> Но прямо сейчас мы не видим развития в этом направлении", - сказала Кокс.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хякянен заявил Ilta-Sanomat, что Финляндия намерена остаться безъядерным государством и не планирует размещать на своей территории ядерное оружие, даже будучи членом НАТО. По его словам, у альянса в принципе нет планов по размещению ядерного оружия в новых странах.