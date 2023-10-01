В Венесуэле заявили, что страна полностью поддерживает Россию в борьбе против НАТО и США

Депутат Национальной Ассамблеи страны Хесус Херман Фариа Тортоса отметил, что РФ "снова становится оплотом будущего"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Венесуэла полностью поддерживает РФ в борьбе против Североатлантического альянса и Соединенных Штатов, Россия становится оплотом развития для всех государств. Об этом заявил депутат Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хесус Херман Фариа Тортоса.

"Россия снова становится оплотом будущего, оплотом развития всех государств, который поможет нам достичь процветания. Ведется настоящий бой против Соединенных Штатов, против НАТО. И мы в Венесуэле полностью поддерживаем Россию в этой борьбе за нашу свободу", - сказал он на круглом столе "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

"Это очень важно, потому что не будет возможности сотрудничества - не будет возможности создания нового миропорядка, если мы не договоримся между собой в экономическом, в политическом, в военном смыслах, если мы не вырвем с корнем гегемонию, которую жестоко насаждает по всему миру американское видение империалистов", - добавил политик.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.