В Никарагуа считают Россию одним из столпов нового миропорядка

Спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с РФ Лауреа но Факу ндо Ортега Мурильо отметил, что новое мироустройство способствует многосторонним подходам, созданию взаимовыгодных отношений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия является одним из основных столпов нового миропорядка, способствующего созданию взаимовыгодных отношений. Об этом заявил специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреа но Факу ндо Ортега Мурильо.

"Мы находимся здесь, потому что уверены в том, что сегодня строится новый миропорядок и Россия является одним из основных столпов этого миропорядка, который способствует многосторонним подходам, созданию взаимовыгодных отношений", - сказал он на круглом столе "Равноправие и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

Кроме того, спецпредставитель указал, что исторические связи, сложившиеся между Россией и Никарагуа, являются "примером братских отношений, которые строятся на взаимном уважении, сотрудничестве и солидарности". "И мы работаем для того, чтобы еще больше расширять и укреплять экономические, торговые связи и инвестиции", - добавил он.

Политик, говоря о санкционном режиме в отношении РФ, отметил, что Никарагуа не поддерживает санкции Запада. "Мы стоим на стороне России", - подчеркнул спецпредставитель президента.

"Мы работаем над сборкой российских автобусов и автомобилей в Никарагуа, мы говорим о поставках пшеницы, о будущих поставках удобрений, о поставках нефтепродуктов и о создании новых механизмов сотрудничества в банковской сфере, в финансовой сфере для того, чтобы противостоять противозаконным санкциям, вводимым США и их европейскими союзниками", - заключил он.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.