В Перу выразили заинтересованность в запуске прямых рейсов с Россией

При этом, по словам депутата парламента Перу Хайме Кито, страна испытывает давление со стороны США

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Перу нацелена на развитие отношений с Россией, в том числе на запуск прямых рейсов в страну, но испытывает давление со стороны США. Об этом заявил ТАСС депутат парламента Перу Хайме Кито на полях парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Да, мы заинтересованы развивать сотрудничество с Россией и в этом направлении тоже. Для этого мы здесь, потому что мы хотим укрепить международное сотрудничество с Россией", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске прямых рейсов между Перу и Россией.

"Однако есть конгрессмены, которые против такого решения", - отметил он. По словам парламентария, страна "испытывает внешнее давление со стороны США". "Мы сейчас только начинаем развивать наши взаимоотношения, мы хотим укреплять их", - добавил он.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.