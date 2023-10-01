1 октября, 12:19

Саудовская Аравия осудила акцию с сожжением Корана в Швеции

В МИД Саудовской Аравии отметили, что подобные акции "систематически повторяются в ряде европейских столиц под предлогом свободы слова с целью оскорбить чувства миллионов мусульман по всему миру"

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия, на территории которой расположены главные святыни ислама, осудила акцию с сожжением копии священного для мусульман Корана, устроенную накануне экстремистом в Мальмё.

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"МИД выразил решительное осуждение Королевством Саудовская Аравия сожжения копии священного Корана одним из экстремистов в шведском городе Мальмё с ведома местных властей, которые позволили ему совершить это отвратительное преступление", - следует из заявления, опубликованного на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter). В министерстве отметили, что подобные акции "систематически повторяются в ряде европейских столиц под предлогом свободы слова с целью оскорбить чувства миллионов мусульман по всему миру".

30 сентября иммигрант из Ирака Салван Момика устроил на площади Лоренсборгсторгет в Мальмё акцию с сожжением копии Корана. Как сообщил телеканал SVT, во время демонстрации полиция задержала двух человек. Ранее правоохранительные органы отказали Момике в проведении такой же акции в районе Русенгорд, так как "пришли к выводу, что не могут гарантировать общественный порядок и безопасность". 

Теги:
ШвецияСаудовская Аравия
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