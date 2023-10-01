ВМС Сенегала перехватили более 600 мигрантов, пытавшихся проникнуть в ЕС

Как сообщили испанские власти, за первые восемь месяцев 2023 года на Канарские острова на лодках прибыли 11,4 тыс. мигрантов из Африки

ПРЕТОРИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Катера ВМС Сенегала перехватили за последние три дня 605 мигрантов, которые намеревались на лодках добраться до принадлежащих Испании Канарских островов и попасть на территорию Евросоюза. Об этом сообщило агентство AFP.

В последние недели сенегальские ВМС усилили патрулирование прибрежных вод Атлантического океана, чтобы сократить число незаконных мигрантов, пытающихся достичь Канарских островов. Среди тех, кто намеревается добраться до территории Евросоюза, граждане не только Сенегала, но и других стран Западной Африки.

Испанские власти сообщили, что за первые восемь месяцев 2023 года на Канарские острова на лодках прибыли 11,4 тыс. мигрантов из стран Африки. За весь прошлый год эта цифра составила 15 тыс.