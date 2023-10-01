Куба выразила надежду на более интенсивные обмены с РФ в здравоохранении

Председатель Комиссии по здоровью и спорту Национальной ассамблеи народной власти республики Эстела Кристина Луна Моралес отметила, что взаимодействие двух стран в сфере медицины и биотехнологий развивается

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Куба надеется на более интенсивные обмены и расширение взаимодействия с Россией в сфере медицины и здравоохранения. Об этом заявила председатель Комиссии по здоровью и спорту Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстела Кристина Луна Моралес.

Как отметила политик, взаимодействие двух стран в сфере медицины и биотехнологий развивается. "Мы считаем, что эти обмены должны расширяться, они должны становиться все более интенсивными, они содействуют заключению новых связей между странами латиноамериканского региона. Мы надеемся на то, что эта конференция будет содействовать оживлению взаимодействия между парламентами России и Кубы", - сказала она на круглом столе "Развитие гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой: вклад парламентов" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

"Российская Федерация позволяет нам воспользоваться обширным опытом, который существует в стране, для того, чтобы укрепить наше взаимодействие в этой сфере [здравоохранения]. Мы с удовольствием познакомимся и с другими новыми опытами, которые позволят нам расширить нашу работу в наших парламентах", - добавила Моралес.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.