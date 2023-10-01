В Бразилии заявили, что Запад оказывает "звериное сопротивление" созданию нового порядка

Член Палаты представителей Национального конгресса страны Орландо Силва считает, что сейчас все страны, в первую очередь развивающиеся, "должны использовать экономические, природные, технологические ресурсы, чтобы бороться за общие интересы"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Страны Запада оказывают "звериное сопротивление" формированию более справедливого порядка в мире, роль НАТО деструктивна. Об этом заявил член Палаты представителей Национального конгресса (парламента) Бразилии Орландо Силва на парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Мы сталкиваемся со звериным сопротивлением тех сил, которые тормозят нас до сих пор. В этом плане необходимо видеть дестабилизирующую роль НАТО, которая выразилась в провокационных действиях с тем, чтобы затруднить развитие России, вызвать дестабилизацию в этой стране", - сказал он.

По словам парламентария, сейчас все страны, в первую очередь развивающиеся, "должны использовать экономические, природные, технологические ресурсы, чтобы бороться за общие интересы".

Говоря о Бразилии, депутат отметил, что переизбрание Лулы да Силвы президентом "ознаменовало переход страны из состояния, где она была подвержена различным влияниям", на новый этап самостоятельного развития.

"В Йоханнесбурге мы в БРИКС подтвердили эту позицию, - сказал он. - БРИКС представляет почти половину мирового населения и около 40% общемирового ВВП".

Орландо Силва также подчеркнул необходимость "бороться за перестройку ООН с тем, чтобы организация покончила с ассиметрией, которую унаследовала, и переходить к новым парадигмам мирового развития". "Мы не можем следовать дальше за богатыми странами, потому что их беспокоит собственное благосостояние, они не заинтересованы в общих целях. Думаю, наши латиноамериканские партнеры думают так же", - заключил он.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.