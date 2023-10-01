В Венесуэле заявили, что кризис капитализма приводит к появлению неофашистских режимов

Заместитель председателя Национальной ассамблеи страны Америка Валентина Перес Давила отметила, что это также связано с медийной диктатурой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кризис доминирования капиталистических сил приводит к возникновению и росту поддержки неофашистских движений в некоторых странах. Об этом заявила заместитель председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Америка Валентина Перес Давила.

"Мы видим в различных странах возникновение политических сил, которые стремятся к фашизму. Во многом это связано с медийной диктатурой, и это не какое-то единичное явление. Кризис капиталистической гегемонии приводит к тому, что они начинают поддерживать неофашистов, поддерживать характерные для таких режимов насильственные практики и нарушение прав человека", - сказала она на круглом столе "Справедливый многополярный мир: роль парламентской дипломатии" в рамках конференции "Россия - Латинская Америка".

Давила отметила, что "весь мир не может управляться одной-единственной империалистической страной". "Этот подход больше не работает и спотыкается о противодействие со стороны наших стран, которые борются за равенство, за братские отношения, - продолжила она. - Наши страны идут в другом направлении и защищают принципы, которые отражены в Уставе ООН".

"Старая плутократия остается позади", - заключила зампред Национальной ассамблеи.