1 октября, 13:59
Военная операция на Украине

Боррель встретился с Умеровым в Киеве

Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава МВД Украины Игорь Клименко и министр обороны Украины Рустем Умеров
© Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС и министр обороны Украины обсудили военную помощь Киеву

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время визита в Киев.

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"В ходе нашей с Рустемом Умеровым первой встречи мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза [Украине]", - написал Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.

Боррель прибыл в Киев в воскресенье. Ранее он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных. 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на УкраинеУмеров, Рустем Энверович
© Информационное агентство ТАСС
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