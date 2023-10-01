Боррель встретился с Умеровым в Киеве

Глава внешнеполитической службы ЕС и министр обороны Украины обсудили военную помощь Киеву

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время визита в Киев.

"В ходе нашей с Рустемом Умеровым первой встречи мы обсудили непрерывную военную помощь Евросоюза [Украине]", - написал Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что ЕС готовится принять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.

Боррель прибыл в Киев в воскресенье. Ранее он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных.