Байден считает себя лучшим кандидатом для победы над Трампом

По словам президента США, его предшественник "может представлять угрозу для демократии"

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что находится в наилучшей позиции по сравнению со своими сопартийцами, чтобы добиться победы над своим предшественником Дональдом Трампом на выборах главы государства в 2024 году.

"Я не единственный представитель Демократической партии, который может защитить демократию, но я нахожусь в наилучшей позиции, чтобы обеспечить, чтобы тот парень, который может представлять угрозу для демократии (Трамп - прим. ТАСС), не стал президентом", - заявил Байден в интервью порталу ProPublica в ответ на вопрос, почему он считает себя лучшим кандидатом на президентских выборах от демократов.

Глава государства при этом не стал отвечать на вопрос о том, следует ли отстранить Трампа от участия в следующих президентских выборах из-за его роли в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники уходящего президента захватили Капитолий. "У конституционных экспертов есть различные взгляды на этот вопрос. В настоящий момент я не буду высказывать свое мнение", - отметил Байден.

Ранее Трамп и Байден заявили о намерениях участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. По последним опросам, Трамп получает преимущество по уровню поддержки избирателей. При этом некоторые однопартийцы в последние месяцы высказывали сомнения в целесообразности выдвижения Байдена в качестве кандидата от демократов из-за его возраста.