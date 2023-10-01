Экс-советник Кучмы заявил, что решение США о бюджете означает для Киева крах "наступления"

Олег Соскин считает, что американских денег, выделенных по принятым ранее решениям, от силы хватит "на октябрь и, может быть, как-то на ноябрь"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Принятие в США закона о финансировании правительства, в котором нет пункта о помощи Украине, означает для Киева отсутствие денег на продолжение боевых действий и поддержку госбюджета, а также ведет к краху нынешнего режима в стране. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это полный крах режима [Владимира] Зеленского", - заявил он на видео, которое опубликовал на канале в YouTube. "Денег на выплаты пенсий и выплаты бойцам на фронте не будет. <...> Оружие от Америки не придет. <...> Раз этого всего не будет, никакого наступления не будет, потому что наступать нечем", - уверен он.

Соскин полагает, что американских денег, выделенных по принятым ранее решениям, от силы хватит "на октябрь и, может быть, как-то на ноябрь". Надежды на то, что через 45 дней США примут решение в пользу Украины, Соскин считает несостоятельными. По его словам, в Вашингтоне показали, что "американские интересы превыше всего". Аналогичных решений, по его мнению, стоит ждать и от тех стран, "которые колеблются".

В этой ситуации Соскин считает необходимыми отмену военного положения и проведение выборов. "Не надо бояться выборов. Любые выборы ведут к <...> очищению", - заявил он. Сохранение власти у Зеленского, заключил Соскин, неизбежно повлечет бунт.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Комментируя это решение, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что бюджетная резолюция о финансировании правительства США принята только на 45 дней, а по истечении этого срока потребуется новое. При этом она высказала мнение, что ранее одобренным поставкам США ничего не угрожает. В настоящее время, по ее словам, есть минимум $1,6 млрд на оборонную помощь, $1,23 млрд прямой бюджетной помощи из сентябрьского транша, перечисленного на счета Всемирного банка, плюс значительные суммы на энергетические и другие программы.