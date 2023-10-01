Французский политик прокомментировал победу Фицо на парламентских выборах в Словакии

Она расширяет в Европе фронт оппонентов военной поддержки киевского режима, заявил Флориан Филиппо

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Победа партии Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии расширяет в Европе фронт оппонентов военной поддержки киевского режима. Об этом заявил ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Победа Роберта Фицо стала радостным событием, - заявил Филиппо. - Нам нужно как можно больше правительств, которые выступают против военной поддержки Киева и критически настроены в отношении Евросоюза и НАТО".

По его словам, это необходимо, "чтобы выйти из разрушительного конфликта, в который втягивают европейцев".

По сообщению Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий в Словакии, возглавляемая Фицо партия "Направление - социальная демократия" одержала победу на состоявшихся в субботу досрочных парламентских выборах, завоевав 22,94% голосов избирателей. Партия смогла обеспечить себе 42 из 150 мест в парламенте страны.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила ранее, что поручит сформировать правительство лидеру партии, добившейся наибольшего успеха на выборах. Она не намерена тормозить процесс назначения нового кабмина. В свою очередь Фицо отметил, что ожидает поручения главы государства для формирования правительства.