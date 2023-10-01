Хуситы атаковали правительственные силы Йемена во время военного парада

Член Президентского руководящего совета Йемена Абдель Рахман аль-Махрами заявил, что положение хуситов в настоящее время очень хрупкое

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) правительственные силы во время военного парада в провинции Саада. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По сведениям издания, в субботу командование группировки правительственных сил на линии Алаб - Баким сообщило, что военные подверглись нападению хуситов во время парада, организованного по случаю годовщины революции, произошедшей 26 сентября 1962 года и приведшей к свержению монархии. Газета уточняет, что хуситы нанесли удары по ряду объектов с помощью беспилотников, ствольной артиллерии и РСЗО. В результате атаки один военнослужащий погиб и еще несколько получили ранения.

В этой связи член Президентского руководящего совета Йемена Абдель Рахман аль-Махрами выступил с утверждением, что положение хуситов в настоящее время очень хрупкое и они стремятся поднять моральный дух своих бойцов за счет подобных нападений. По его словам, атака была также нацелена на подрыв "региональных и международных усилий, направленных на установление мира в Йемене".

В субботу близкий к "Ансар Аллах" телеканал Al-Masirah сообщил, что саудовские вооруженные силы нанесли удары по целям в районах Мунаббих и Баким провинции Саада, в результате чего три человека получили ранения. В воскресенье обстрелу со стороны Саудовской Аравии подвергся район Шада, погиб одни человек.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в республику в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября, однако консультации не прекратились.