Маск отреагировал мемом на постоянные просьбы Зеленского о военной помощи

На нем изображен подросток с напряженным лицом, сидящий рядом с девушкой, однако вместо лица оригинального героя мема изображено лицо президента Украины с подписью: "Когда ты уже пять минут не просил об $1 млрд помощи"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Илон Маск отреагировал мемом на постоянные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам о военной помощи.

Маск разместил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) мем, на котором изображен подросток с напряженным лицом, сидящий рядом с девушкой. Вместо лица оригинального героя мема изображено лицо Зеленского. Этот мем обычно используется для описания ситуации, когда человек хочет что-то сделать или сказать, но ему приходится себя сдерживать. Изображение подписано словами: "Когда ты уже пять минут не просил об $1 млрд помощи".

Ранее Маск выразил мнение, что политиков в США в 100 раз больше заботит граница Украины, чем собственной страны.

В связи с бюджетными проблемами в США обе палаты американского парламента ранее одобрили, а президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Однако Байден заверил, что, несмотря на этот закон, помощь Киеву не прекратится.