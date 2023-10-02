В Белоруссии после перерегистрации осталось четыре политических партии

В начале 2023 года в республике действовало 15 партий

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции Белоруссии завершило процесс перерегистрации политических партий, в результате которого в стране осталось четыре партии из 15 действовавших на начало нынешнего года. Об этом свидетельствует обновленный перечень зарегистрированных в Белоруссии политических партий, опубликованный на сайте Минюста.

В начале мая была зарегистрирована партия "Белая Русь", в июне документы о перерегистрации получили Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия и Республиканская партия труда и справедливости. После перерегистрации и ликвидации партий Верховным судом в республике не осталось ни одной оппозиционной партии.

В феврале нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с документом, вступившим в силу 4 марта, Минюст в течение шести месяцев должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, должна быть прекращена решением Верховного суда.

В конце февраля министр юстиции Сергей Хоменко заявлял, что после перерегистрации в стране останутся три или четыре партии.