2 октября, 07:17,
обновлено 2 октября, 07:30
Военная операция на Украине

ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины

Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, украинский конфликт является "экзистенциальной угрозой" для европейцев

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз попросит США продолжить финансировать Украину, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киев. Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы должны продолжать вас [Украину] поддерживать, и мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать. Я уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне", - сказал Боррель.

По его словам, украинский конфликт является "экзистенциальной угрозой" для европейцев.

Конгресс США в воскресенье утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. Данное решение принято, чтобы избежать паралича работы правительства из-за бюджетных проблем. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация