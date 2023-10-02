ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины

Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, украинский конфликт является "экзистенциальной угрозой" для европейцев

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз попросит США продолжить финансировать Украину, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киев. Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Мы должны продолжать вас [Украину] поддерживать, и мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать. Я уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне", - сказал Боррель.

По его словам, украинский конфликт является "экзистенциальной угрозой" для европейцев.

Конгресс США в воскресенье утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. Данное решение принято, чтобы избежать паралича работы правительства из-за бюджетных проблем.