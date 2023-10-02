Минобороны Польши подтвердило получение от Британии истребителей Typhoon

Об отправке истребителей ранее сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс

ТАСС, 2 октября. Министерство обороны Польши подтвердило получение отправленных республике Великобританией истребителей Eurofighter Typhoon.

"В Польше уже есть истребители Typhoon королевских ВС. Британские пилоты вместе с нашими пилотами F-16 будут патрулировать польское воздушное пространство. Это результат моих переговоров с британским министром обороны. Мы вместе заботимся о безопасности", - написал глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее об отправке в Польшу истребителей Typhoon сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. По его словам, это ответ на просьбу польской стороны. Позднее Минобороны Великобритании добавило, что речь идет об отправке четырех истребителей Eurofighter Typhoon, которые примут участие в совместных учениях с ВВС Испании, Италии и Польши. Вместе с самолетами будут направлены порядка 50 британских военнослужащих. Истребители должны вернуться в Великобританию через две недели.