Дания откроет в Николаеве отделение посольства на Украине

Задачи отделение посольства будут состоять в налаживании "тесного диалога между региональными и местными властями"

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Посольство Дании на Украине откроет свое отделение в Николаеве. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен на проходящей в Киеве неформальной встрече глав МИД стран - членов ЕС.

"Мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки Украины. Мы не можем ждать окончания войны, чтобы начать восстанавливать страну. Поэтому мы открываем отделение посольства в Николаеве, особая ответственность за восстановление которого была возложена на Данию президентом Зеленским", - приводятся в пресс-релизе МИД Дании слова Расмуссена.

Конкретные задачи отделение посольства будут состоять в налаживании "тесного диалога между региональными и местными властями". "Потребности Украины будут соотноситься с особыми компетенциями и коммерческими решениями датских гражданских организаций и компаний в области водо- и электроснабжения и переработки отходов", - говорится в пресс-релизе.

Расмуссен также анонсировал выделение Данией 20 млн крон ($2,83 млн) на укрепление украинской кибербезопасности "для защиты критической инфраструктуры от российских кибератак".