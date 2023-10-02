2 октября, 08:10

В МИД Италии считают ошибкой принятие в США бюджета без мер поддержки Киева

Конгресс США ранее утвердил проект продления финансирования правительства страны до 17 ноября, который не включает помощь Киеву

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни считает ошибкой принятие временного бюджета США без мер поддержки Украины.

"Я считаю это ошибкой. Думаю, что в этот момент мы должны работать в пользу Украины", - сказал он по прибытии на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве. Его заявления транслировала пресс-служба Совета ЕС.

Конгресс США ранее утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. Это решение принято, чтобы избежать паралича работы правительства из-за бюджетных проблем. 

Теги:
УкраинаСШАИталияТаяни, Антонио
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