Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение помощи от Вашингтона

По словам главы МИД Украины, в Киеве не считают, что "поддержка со стороны США сворачивается"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает на продолжение помощи от США и работает с американскими партнерами в Конгрессе, чтобы она не прекращалась ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей министров иностранных дел ЕС в Киеве. Ответы на вопросы СМИ транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Вопрос в том, что случилось в Конгрессе в прошлые выходные: это инцидент или система. Я считаю, что инцидент. У нас была очень глубокая дискуссия с обеими партиями Конгресса - республиканцами и демократами. На фоне возможного шатдауна в США решение было принято в таком виде. Но мы сейчас работаем с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы гарантировать, что такое не повторится ни при каких обстоятельствах", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, как в Киеве воспринимают решение Конгресса США, который не включил помощь Украине в закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней.

По словам Кулебы, в Киеве не считают, что "поддержка со стороны США сворачивается". "Я надеюсь, что мы сможем найти необходимые решения", - добавил он.

Накануне официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Киев активно работает с американскими властями над тем, чтобы бюджет США на следующий финансовый год включал помощь для Украины.

Конгресс США одобрил, а президент страны Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. При этом телекомпания CNN сообщала со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, что Белый дом ожидает вынесения законодателями отдельного законопроекта, где будет предусмотрено выделение средств Киеву. После таких новостей из Вашингтона о готовности увеличить поддержку Украине уже заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и других стран в сфере экономики и безопасности.