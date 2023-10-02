Глава МИД Венгрии не поехал на встречу в Киев

На это совещание отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд

БУДАПЕШТ, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не будет принимать участия в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Киеве. Как сообщил в ответ на запрос корреспондента ТАСС пресс-секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Мате Пацолай, на это совещание в столицу Украины отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд.

"Венгрию на встрече представляет заместитель государственного секретаря по вопросам политики безопасности [МИД] Жолт Банфорд. Венгрия - это не единственная страна, не представленная на уровне министра иностранных дел [на встрече в Киеве]", - отметил пресс-секретарь министерства.

В венгерских государственных ведомствах должность госсекретаря соответствует должности замминистра. Таким образом, Венгрию на встрече в Киеве, по сути, представляет заместитель заместителя главы МИД. По регламенту ЕС на неформальных совещаниях вместо министров могут присутствовать их заместители.

В то же время встреча в Киеве, на которой будут обсуждаться намерение Украины вступить в ЕС и оказание этой стране дополнительной военной помощи, проходит на фоне серьезных разногласий между Будапештом и Киевом. В частности, Венгрия требует от украинских властей исключить банк OTP из списка "международных спонсоров войны", считая приостановление его статуса в этом перечне недостаточным и по-прежнему блокируя выделение Евросоюзом очередного транша в размере €500 млн на военную поддержку Украины. Кроме того, правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не поддержит стремление Киева к интеграции в ЕС до тех пор, пока в Закарпатье не будут восстановлены права венгерского меньшинства.

Сийярто ранее в понедельник провел встречу в Будапеште с представителями германской компании ThyssenKrupp, сотрудничающей с венгерскими партнерами.