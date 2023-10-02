В кабмине Сербии считают, что Запад поощряет террор косовского премьера своим бездействием

Как заявили в Белграде, "террор Альбина Курти усиливается с каждым днем"

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Силы НАТО для Косова (KFOR), а также специальная миссия ЕС в области верховенства закона (EULEX) своим бездействием дополнительно стимулируют премьера непризнанного Косова Альбина Курти продолжать агрессию против сербов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Террор [премьер-министра непризнанного Косова] Альбина Курти усиливается с каждым днем, - отметил Петкович. - Я считаю, что его дополнительно стимулирует нападать на сербский народ отсутствие адекватного ответа со стороны Запада, особенно со стороны международных организаций в Косове и Метохии".

"Мы не просим KFOR или EULEX встать на сербскую сторону, на сторону изгнанного сербского народа, на сторону людей, которые каждый день страдают от террора со стороны Курти. Мы просто просим их быть объективными и нейтральными", - подчеркнул Петкович.

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявлял, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко были убиты косовской полицией".

Сербский лидер отдельно отмечал, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, а также помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.